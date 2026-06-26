Lufthansa Cargo a achevé la première phase de la modernisation de son hub cargo à Francfort. Cette phase Alpha est la plus importante du programme LCCevo (Lufthansa Cargo Center), qui vise à faire de ce centre de 80 000 m2 l’un des plus modernes d’Europe d’ici 2030, et qui représente un investissement total de 600 millions d’euros. Elle a été menée sans interruption des opérations et sera suivie de deux autres phases de travaux (Bravo et Charlie).

La modernisation du hub cargo dote Lufthansa Cargo de systèmes intelligents de flux de matériaux et de convoyage. Les installations abritent un entrepôt de stockage en hauteur entièrement automatisé de 42 mètres de haut, doté de près de 3 000 emplacements de stockage pour les grandes palettes de fret, ainsi qu’un entrepôt à palettes automatisé de pointe pour les expéditions thermosensibles et spécialisées. La compagnie allemande précise que cet entrepôt pourra à lui seul soutenir plus de 300 opérations de stockage et de déstockage par heure, doublant ainsi la capacité.

« Lufthansa Cargo traite près d’une tonne de fret aérien sur deux à l’aéroport de Francfort. C’est pourquoi nous réalisons des investissements ciblés dans notre hub et dans ses capacités de performance à long terme. Grâce à des flux de fret intelligents, une infrastructure de pointe et des processus automatisés, nous créons les conditions nécessaires pour continuer à répondre aux exigences des marchés mondiaux », commente Ashwin Bhat, le PDG de la compagnie. En parallèle, le groupe est engagé dans un vaste programme de renouvellement de sa flotte, rappelle Michael Niggemann, membre du directoire de Deutsche Lufthansa, qui concerne également l’activité fret.