Neptune Aviation a célébré le 24 juin la livraison du premier Airbus A319 qui lui servira dans ses opérations de lutte contre les incendies. L’appareil, issu de la flotte de Braathens et stocké en Espagne depuis le mois d’octobre dernier, va désormais entrer en chantier de conversion pour une remise en service à temps pour la saison des feux 2028.

La société américaine avait annoncé en décembre 2024 qu’elle avait opté pour la plateforme A319 dans le cadre du renouvellement de sa flotte d’avions de lutte contre les incendies. Elle s’est adossée à Airbus, qui doit apporter un soutien tout au long du cycle de vie des A319, et Aerotec & Concept, une filiale du groupe Expleo, comme partenaire d’ingénierie. Selon Aviation Week, les travaux de conversion eux-mêmes seront réalisés par Commercial Jet.

Neptune Aviation est la première société à convertir l’A319 pour des opérations de lutte aérienne contre les incendies. Plus grand et doté d’une masse maximale au décollage plus élevée que ses Bae 146 actuels, l’A319 pourra emporter 50 % de retardant en plus (4 500 gallons au lieu de 3 000 gallons sur Bae 146). Capable d’emporter davantage de carburant, il lui donnera également un rayon d’action accru, qui permettra à la société d’intervenir sur des incendies plus éloignés sans nuire à sa charge utile.

En 2024, la société prévoyait que la transition se fasse sur plusieurs années, la flotte devant compter en permanence entre dix et quinze appareils en fonction des besoins.