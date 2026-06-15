L’Inde a célébré la mise en service de l’aéroport de Noida, situé dans la région de New Delhi. IndiGo est la première compagnie à y avoir posé ses roues dans le cadre d’opérations commerciales, après un vol en provenance de Lucknow. La low-cost indique qu’elle le connectera à seize destinations. Elle sera rapidement suivie par Akasa Air.

« L’ouverture de l’aéroport international de Noida marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’aviation indienne. La région de Delhi (NCR) rejoint désormais le cercle restreint des mégapoles mondiales desservies par plusieurs aéroports », commente Aloke Singh, directeur de la stratégie chez IndiGo.

Inauguré officiellement le 28 mars, l’aéroport de Noida dote la région de la capitale d’une nouvelle plateforme, qui permettra de désengorger l’aéroport principal Indira Gandhi. Dans sa phase 1, il abrite une piste et un terminal, qui lui donnent une capacité annuelle d’accueil de 12 millions de passagers. Il est également équipé d’un hub cargo pouvant traiter 200 000 tonnes de fret par an. Mais les plans d’expansion de l’aéroport prévoient de porter ses capacités à 40 voire 50 millions de passagers et 1,5 million de tonnes de fret par an, avec jusqu’à six pistes en service.

En attendant, la plateforme prévoit d’accueillir 5 millions de passagers durant sa première année d’opérations. Elle gèrera initialement des vols intérieurs mais est appelée à s’ouvrir aux vols internationaux dans les prochains mois.

L’aéroport de Noida est opéré par Yamuna International Airport Private Limited, une filiale à 100 % de Zurich Airport. La société détient une concession de 40 ans, qui court depuis 2021.