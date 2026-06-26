Azorra a annoncé le 25 juin qu’elle avait finalisé acquisition de treize Embraer E190 et 36 moteurs CF34-10E6 de General Electric auprès de JetBlue. L’accord d’achat initial avait été signé en juillet 2025.

Les appareils et les moteurs ont été placés auprès d’autres compagnies. Dans le cadre du renouvellement de sa flotte avec l’Airbus A220, JetBlue a en effet retiré tous ses E190 du service, le dernier ayant quitté la flotte en septembre dernier.

La société de leasing souligne la forte demande, notamment pour les moteurs, de ses clients, « confrontés à des pénuries et à des retards de maintenance ».

Son portefeuille dépasse par ailleurs les 300 actifs, avions et moteurs détenus, gérés et sous contrat, désormais.