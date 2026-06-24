China Airlines a annoncé qu’elle avait cédé quatre Boeing 747-400F à Cargolux. La vente avait été approuvée en novembre par son conseil d’administration et est devenue effective le 23 juin.

La transaction a une valeur de 85 millions de dollars et China Airlines précise qu’elle lui permet de réaliser une plus-value de 39 millions de dollars.

Elle s’inscrit également dans le cadre du renouvellement de la flotte cargo de la compagnie. Celle-ci intègre en effet des 777F depuis 2020 et compte désormais une dizaine d’exemplaires dans sa flotte. Avec cette vente, le nombre de 747 cargo sera divisé par deux et tombera donc à quatre appareils. Par la suite, la flotte cargo devrait encore franchir une étape avec la livraison des quatre 777-8F qu’elle a commandés.