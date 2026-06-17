L’aéroport de Nantes Atlantique lance un nouveau chantier d’amélioration de l’expérience passagers, dont le projet phare consiste en la construction d’un bâtiment de liaison entre les halls. Nécessitant un investissement de 3 millions d’euros, il permettra aux passagers de circuler d’un hall à l’autre sans passer par l’extérieur.

La construction de cette infrastructure a commencé et elle devrait être mise en service en 2027.

Ce programme d’amélioration a déjà vu la rénovation complète des salles d’embarquement du hall principal, soit 1 000 m2 d’équipements modernisés. Ces travaux ont permis d’augmenter de 17 % la surface d’attente par une réorganisation des espaces, d’installer 150 places assises supplémentaires et d’ajouter 120 prises électriques. Les sanitaires ont également été modernisés. Tout cela a représenté un investissement d’un million d’euros supplémentaire.

« Ces travaux illustrent concrètement notre engagement à améliorer en continu la qualité de service offerte aux passagers, tout en adaptant nos infrastructures aux enjeux d’accessibilité et de fluidité des parcours. Ils s’inscrivent dans le programme global de travaux de plus de 80 millions d’euros investis par Vinci Airports depuis 2018 », précise Guillaume Dubois, le directeur de l’aéroport Nantes Atlantique.