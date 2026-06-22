La compagnie cargo maltaise Bridges Air Cargo a mis en service son deuxième Embraer E190F le 15 juin, quelques mois seulement après la livraison du premier exemplaire. L’appareil converti, immatriculé 9H‑CLW (MSN 399), avait été livré neuf à TACA en 2010. Comme le premier, il est loué à Regional One qui en attend encore deux autres.

Bridges Air Cargo fait partie du groupe britannique Bridges Worldwide, fournisseur de solutions pour les acteurs internationaux de la logistique, du courrier et de l’express. L’entreprise collabore avec des prestataires logistiques mondiaux de premier plan, dont FedEx, DHL et UPS, en utilisant à la fois des capacités sur des lignes aériennes régulières et sur ses propres avions cargo.

Lancé en mai 2022, le programme d’E190F consiste en la conversion d’E190 en avion tout cargo. Embraer estime que cette version modifiée de son jet régional est apte à remplir une lacune sur le marché du transport de fret, répondant aux nouveaux besoins créés par l’essor du commerce en ligne et la nécessité d’opérations rapides et décentralisées. L’avionneur vante une capacité accrue de 40% et un rayon d’action triplé par rapport aux grands biturbopropulseurs actuellement sur le marché, ainsi que des coûts réduits de 30% par rapport aux monocouloirs.

L’appareil converti peut ainsi emporter une charge utile de 10,7 tonnes en cabine. En combinant la capacité sous le plancher et celle du pont principal, la charge utile structurelle maximale est de 13 500 kg.