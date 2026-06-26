Azerbaijan Airlines (AZAL) a pris livraison de son premier Airbus A321neo lors d’une cérémonie organisée le 23 juin sur le site de l’avionneur européen de Finkenwerder (Hambourg).

L’appareil (MSN 13192, VP-BCP, LEAP-1A) a rejoint la base de la compagnie aérienne nationale de l’Azerbaïdjan à Bakou deux jours plus tard. Il est loué auprès d’AerCap dans le cadre d’un contrat signé en 2024 qui portait sur 6 monocouloirs (3 A320neo et 3 A321neo), deux appareils ayant déjà été livrés cette année.

AZAL a choisi d’aménager ses A321neo avec une cabine biclasse de 191 sièges. Ils seront déployés sur les lignes à forte demande de la compagnie et en particulier vers la Turquie, le Moyen-Orient et l’Inde. Le transporteur a précisé que le nouvel appareil était équipé « du système de divertissement en vol le plus récent et d’une connectivité Wi-Fi haut débit ».

La flotte de la compagnie azerbaïdjanaise comprend déjà 18 monocouloirs Airbus sur un total de 29 appareils. AZAL prévoit de porter sa flotte à 50 avions commerciaux d’ici 2032 afin de soutenir l’expansion de son réseau.