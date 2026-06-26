La compagnie China Eastern Airlines va prochainement commander 25 avions gros-porteurs de la famille A330neo d’Airbus selon un document déposé auprès de la Bourse de Shanghaï le 26 juin.

Selon la compagnie aérienne shanghaïenne, le prix catalogue de ces 25 appareils s’élève à environ 9,35 milliards de dollars, mais elle a précisé avoir obtenu une « remise substantielle » de la part de l’avionneur.

Les livraisons des A330neo sont déjà programmées entre 2029 et 2033. China Eastern a cependant indiqué que l’accord restait soumis à l’approbation des autorités chinoises.

La compagnie aérienne est déjà un important opérateur de la famille A330 en Chine avec plus d’une cinquantaine d’exemplaires en service (A330-200 et -300).

Les A330 remotorisés par des Trent 7000 de Rolls-Royce sont quant à eux déjà certifiés par la CAAC (Civil Aviation Administration of China) depuis l’année dernière. La compagnie chinoise Hainan Airlines, basée à Haikou, a pour sa part réceptionné un premier exemplaire fin octobre.

Pour rappel, la famille A330neo est désormais baptisée « Versatile Champion » depuis l’année dernière au regard du très grand nombre de missions différentes qu’elle peut assurer (du vol domestique jusqu’à les liaisons transpacifiques). Le gros-porteur de capacité intermédiaire d’Airbus doit d’ailleurs voir sa masse maximale au décollage (MTOW) continuer à augmenter pour passer de 251 tonnes aujourd’hui à 253 tonnes à la fin 2027 (11 tonnes de plus que lors de sa mise en service en 2018), soit une augmentation de son rayon d’action de 150 nautiques supplémentaires (+900 nautiques depuis 2018, +1670 km).

Airbus pousse ses A330neo au sein des compagnies aériennes chinoises depuis plusieurs années, alors que l’Empire du Milieu totalisait près de 200 A330ceo en service, une flotte qui va être amenée à être remplacée dans les prochaines années.

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific avait d’ailleurs aussi choisi de remplacer sa flotte d’A330 avec une commande de 30 A330-900 fermes signée avec Airbus en 2024 (avec des droits d’achat pour 30 exemplaires supplémentaires), des appareils attendus entre 2028 et la fin 2031.