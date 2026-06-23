Le président américain Donald Trump a fièrement dévoilé le 19 juin son nouvel avion présidentiel intérimaire, désormais désigné VC‑25B « Bridge » par l’US Air Force. Ce Boeing 747‑8I avait été offert aux États-Unis par le Qatar en 2025, alors que les deux VC-25A, dérivés du 747-200, approchent de leur fin de vie. Le VC‑25B « Bridge » a ainsi été officiellement remis au Presidential Airlift Group basé à Andrews (Maryland), responsable de la mise en œuvre des moyens aériens dédiés au président américain (avec les C-32 dérivés du 757-200).

Selon l’USAF, l’appareil va maintenant effectuer une série de vols qui porteront notamment sur la fiabilité des systèmes, la compatibilité avec l’infrastructure sol, ainsi que la capacité à soutenir les missions de déplacement présidentiel à long rayon d’action, avant la déclaration de sa capacité initiale …