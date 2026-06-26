Safran a confirmé qu’il avait entamé des négociations exclusives en vue d’une éventuelle acquisition d’Exail Technologies. Le groupe précise qu’il propose 128,5 euros par action (contre un cours de clôture à 93,15 euros le 25 juin) et que cette acquisition prendrait la forme d’un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d’une offre publique obligatoire.

Il souligne également qu’il n’y a à cette heure aucune certitude que les discussions aboutissent à un accord.

Exail Technologies a été créée en 2022 de la fusion entre ECA Group et iXblue. Cette ETI de haute technologie française est spécialisée dans les technologies de pointe en matière de robotique, de navigation, d’aérospatiale et de photonique. Si son cœur de métier touche le domaine de la navigation et la robotique marine, plusieurs de ses technologies peuvent être utilisées dans les secteurs aéronautique et spatial, par exemple dans le domaine de la navigation inertielle ou des composants optiques.

Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 479 millions d’euros en 2025, en hausse de 28 %, soutenu par les tensions géopolitiques dans le monde, et détient un carnet de commandes d’une valeur de 1,1 milliard d’euros. Elle emploie environ 2 200 personnes.