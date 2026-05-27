La nouvelle version cargo de l’Airbus A350 s’impose encore un peu plus en Asie. Le groupe Cathay Pacific a passé commande de deux nouveaux exemplaires supplémentaires, portant ainsi à huit le nombre total d’A350F attendu par la compagnie hongkongaise. Ces appareils seront opérés par sa filiale Cathay Cargo, qui dispose aujourd’hui d’une importante flotte de Boeing 747F (18 appareils dans les versions -8F et -400ERF). Cathay avait choisi l’A350F pour répondre aux besoins de sa future flotte en décembre 2023.

« Nous sommes ravis de renforcer notre flotte avec ces A350F cargo supplémentaires, qui offriront une meilleure connectivité à notre hub principal et un plus grand choix à nos clients. Cet investissement stratégique, tourné vers l’avenir, témoigne de notre confiance inébranlable dans nos perspectives de croissance à long terme et soutient l’ambition de Cathay Cargo de devenir le meilleur transporteur de fret aérien au monde », a annoncé Ronald Lam, le directeur général du groupe Cathay Pacific.

Pour rappel, Cathay Pacific est déjà un gros opérateur de la famille de gros porteurs long-courriers de dernière génération de l’avionneur européen, avec 30 A350-900 et 18 A350-1000 livrés à la compagnie. Elle attend par ailleurs 30 A330-900 à partir de 2028 pour remplacer ses A330ceo.

« Le soutien renouvelé de Cathay à l’A350F est un signal fort supplémentaire démontrant que cet appareil représente une nouvelle génération de capacités et d’efficacité pour les avions-cargos. L’A350F s’intégrera parfaitement à la flotte Airbus existante de la compagnie grâce à une compatibilité opérationnelle et technique inégalée, tout en accélérant sa transition vers la décarbonation » a ajouté Benoît de Saint-Exupéry, le directeur général adjoint des ventes d’Airbus Commercial Aircraft.

Le nouvel Airbus A350F pourra transporter une charge utile de 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel du 777F de Boeing. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB-97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). L’A350F disposera notamment d’une grande porte cargo (MDCD – Main Deck Cargo Door) avec une largeur d’ouverture de 4,5 mètres et une hauteur de 4,3 mètres, facilitant ainsi le chargement de marchandise de grandes dimensions.

Le hub de Cathay à Chek Lap Kok est la plus importante plateforme pour le fret aérien au niveau mondial, ayant géré un peu plus de 5 millions de tonnes l’année dernière. L’aéroport de Hong Kong s’est classé à la première place du podium 15 fois d’affilée depuis 2010.