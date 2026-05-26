Airbus annonce qu’Air China Cargo a passé une nouvelle commande, visant à grossir sa future flotte d’A350F. Elle s’est ainsi engagée sur quatre appareils supplémentaires, portant sa commande totale à dix exemplaires de l’appareil.

L’avionneur rappelle que la commande initiale avait été signée en novembre dernier.

La compagnie chinoise exploite actuellement huit A330-200P2F (des appareils convertis), une flotte que viendra compléter l’A350F. Elle compte également deux 747-400F et treize 777F à son service.

« Cette nouvelle commande (…) constitue une décision stratégique cruciale pour notre compagnie, qui vise à optimiser davantage la structure de notre flotte et à accroître notre capacité de transport. Elle nous permettra de mieux répondre aux exigences du marché international du fret aérien, jetant ainsi les bases solides d’un développement stable et durable pour notre compagnie », commente Wang Hongyan, vice-président d’Air China Cargo.