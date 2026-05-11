FedEx a réactivé un premier MD‑11F depuis l’immobilisation du type décidée par la FAA suite à l’accident mortel survenu sur un exemplaire d’UPS à Louisville (Kentucky) le 4 novembre dernier.

Un premier vol d’essai s’est déroulé le 9 mai avec l’appareil immatriculé N621FE au départ de son hub logistique de Memphis.

Selon l’intégrateur américain, les premiers vols avec fret payant doivent prendre la forme de rotations court‑courrier entre Memphis et Miami, avant une extension progressive du programme, notamment vers Newark, une fois toutes les autorisations obtenues.

Le transporteur prévoit de réactiver l’ensemble de ses 28 MD‑11 d’ici la fin mai, avec le soutien de Boeing, après les inspections des mâts réacteur et des structures d’attache imposées par une consigne de navigabilité d’urgence de la FAA.

FedEx aligne la plus importante flotte de MD‑11 cargos, avec 29 appareils recensés fin 2025, même si le groupe de fret express américain avait déjà annoncé son intention de réduire progressivement le nombre de triréacteurs au profit d’un renforcement des opérations de ses 767‑300F et 777F plus récents.