Le groupe touristique égyptien Travco prépare le lancement d’une nouvelle compagnie aérienne privée dotée d’une flotte entièrement composée de monocouloirs Airbus afin de relier l’Europe aux principales destinations balnéaires du pays à partir de l’automne prochain.

Selon des déclarations de son PDG Hamed El Chiaty, l’investissement nécessaire est estimé à environ 150 millions de dollars, pour un démarrage envisagé en octobre ou novembre, sous réserve de l’issue des procédures d’agrément en cours auprès de l’aviation civile égyptienne.

Le PDG du groupe Travco a cependant averti que l’instabilité géopolitique persistante et les pénuries potentielles de kérosène en Europe, liées aux perturbations actuelles des chaînes d’approvisionnement mondiales en pétrole et aux tensions autour du détroit d’Ormuz, pourraient affecter les conditions du marché et potentiellement retarder le lancement opérationnel de la compagnie aérienne.

La nouvelle compagnie aérienne devrait démarrer ses opérations avec une flotte de trois monocouloirs Airbus offrant une capacité comprise entre 180 et 220 sièges (A320 et A321 donc), avant une montée en puissance vers une dizaine d’appareils la première année puis jusqu’à une vingtaine sur cinq ans, en fonction de la demande et des capacités de financement. Un quatrième appareil pourrait être ajouté dès la première année d’opération.

Le réseau visera en priorité les marchés loisirs européens, avec des vols principalement charter vers les aéroports de Sharm el‑Cheikh, Marsa Alam et Marsa Matruh, ainsi que vers d’autres marchés émetteurs identifiés par Travco.