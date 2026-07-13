Philippine Airlines (PAL) devrait finalement commander 24 avions gros-porteurs auprès d’Airbus et Boeing pour renouveler sa flotte long-courrier dans la prochaine décennie.

Les commandes pourraient être annoncées lors du prochain salon de Farnborough qui ouvrira ses portes le 20 juillet.

PAL s’engagerait ainsi sur 15 Boeing 787-10 et sur 9 Airbus A350-1000 supplémentaires afin de remplacer ses 11 Airbus A330-300 et ses 10 Boeing 777-300ER, tout en laissant des perspectives de croissance à la compagnie.

L’arrivée des Dreamliner lancerait de fait une compétition entre Rolls-Royce et GE Aerospace pour la motorisation de ces appareils.

La compagnie aérienne nationale des Philippines, qui a été officiellement invitée à rejoindre l’alliance oneworld pour une intégration l’année prochaine, attend encore 7 Airbus A350-1000 (deux exemplaires ont été livrés sur les 9 précédemment commandés).