Le missilier européen MBDA a annoncé la nomination de Jean‑Brice Dumont au poste de directeur général (CEO), à compter du 1er novembre 2026. Il succédera à Éric Béranger, qui dirige le groupe depuis le 1er juin 2019. Une période de passation débutera en octobre afin d’assurer une transition dans la continuité.

Jean‑Brice Dumont est actuellement à la tête des divisions Military Air System et Air Power d’Airbus Defence and Space depuis 5 ans. Il était de fait fortement associé au SCAF (Système de combat aérien du futur) côté Airbus. Il avait auparavant occupé le poste d’Executive Vice President Engineering chez Airbus Commercial Aircraft, avec notamment le lancement des A321XLR et A350F.

Pour rappel, MBDA est codétenue par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%).

« C’est un honneur de rejoindre MBDA dans un moment où le groupe joue un rôle encore plus essentiel pour la défense de l’Europe et de ses alliés. Je remercie Éric pour la transmission d’un groupe profondément transformé, plus robuste et prêt à affronter les challenges auxquels nous continuerons d’être confrontés. Je me réjouis de rencontrer l’ensemble des équipes et de poursuivre la mission qui m’a été confiée. Nous faisons face à des défis sans précédent. Je suis convaincu qu’ensemble, avec le savoir-faire unique, les compétences et l’esprit d’innovation de MBDA, nous réussirons dans cette aventure » a déclaré Jean-Brice Dumont.

Le missilier européen a connu une forte progression de ses prises de commandes et de son chiffre d’affaires sous la direction d’Éric Béranger, dans un contexte de hausse des budgets de défense et de modernisation des capacités. MBDA est ainsi passé d’une entreprise d’environ 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 12 000 collaborateurs et un carnet de commandes à hauteur de 18 milliards d’euros, à près de 6 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 22 000 collaborateurs et un carnet de commandes s’élevant désormais à 44 milliards d’euros.

L’avenir professionnel d’Éric Béranger n’a pas été précisé à ce stade, ni qui viendra succéder à Jean‑Brice Dumont à la tête de l’unité Air Power d’Airbus Defence and Space.