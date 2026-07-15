Changi Airport Group a achevé la construction de sa première passerelle satellite (porte 953), au nord du terminal 1 de l’aéroport de Singapour, permettant l’embarquement via des passerelles télescopiques pour les vols stationnés sur une aire éloignée spécifique.

Cette installation autonome et climatisée remplace les trajets à pied et les escaliers mobiles, améliorant ainsi le confort des passagers (et notamment pour les PMR) pour les quelque 2% de vols n’utilisant pas les portes d’embarquement avec passerelles au contact direct des aérogares.

D’une superficie de 200 mètres carrés, cette porte satellite a été conçue pour accueillir aussi bien des avions à fuselage étroit que des appareils à large fuselage. Elle dispose d’une rampe de 60 mètres à faible pente, ce qui améliore l’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant et facilite le passage des mineurs, des personnes âgées, des familles avec poussettes et des voyageurs munis de bagages à main à roulettes.

La mise en service débutera en août pour une sélection de vols, très vraisemblablement pour des appareils gros-porteurs.

Le gestionnaire de la plateforme de Changi annonce qu’après la mise en service de cette nouvelle installation, il évaluera la demande afin de déterminer si d’autres bâtiments de ce type seront nécessaires.