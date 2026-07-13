Le président syrien Ahmad al-Sharaa a annoncé son intention de commander huit appareils Airbus pour la compagnie nationale Syrian Air (groupe Syrian Aviation Holding Company), avec des livraisons attendues rapidement (donc probablement en leasing).

L’annonce est intervenue en marge de la visite du président Emmanuel Macron à Damas le 6 juillet. Elle fait suite à un accord de financement initial de 250 millions de dollars signé en août 2025 avec un consortium mené par le groupe qatari UCC Holding, accompagné de partenaires américains et turcs, pour l’acquisition de jusqu’à 10 monocouloirs Airbus de la famille A320 destinés à la compagnie syrienne.

Syrian Air a par ailleurs signé un accord de partenariat stratégique avec le groupe CMA CGM pour développer le secteur du fret aérien en Syrie, notamment au travers de la compagnie CMA CGM Air Cargo.

La compagnie nationale syrienne avait été retirée de la liste des entités sanctionnées par l’UE l’année dernière pour soutenir la reconstruction et la reprise économique du pays après la chute du régime de Bachar al-Assad.

Syrian Air opère aujourd’hui avec seulement 2 A320 âgés de plus de 25 ans (hors affrètements).