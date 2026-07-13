Neuf mois après la prise d’effet de la concession, Egis et ses partenaires ont lancé officiellement le 8 juillet les travaux de modernisation de l’aéroport de Cayenne-Félix Éboué, dans le cadre d’un programme d’investissement de 85 millions d’euros sur 42 mois. Ce chantier concrétise les engagements pris lors de l’attribution de la concession de 30 ans en octobre 2025.

Le projet prévoit notamment l’extension de 1 000 m² de l’aérogare, l’optimisation des parcours passagers, le développement d’espaces commerciaux ainsi que la rénovation des aires de stationnement avions. Un nouveau poste gros-porteur, destiné en particulier aux opérations du Centre spatial guyanais, sera également créé, ainsi que la construction de nouveaux locaux pour les personnels. Un hangar aéronautique sera également construit.

Réalisés sans interruption de l’exploitation, ces travaux visent à accompagner la croissance du trafic de la principale plateforme aéroportuaire guyanaise. Le projet est porté par la Société Concessionnaire de l’Aéroport de Cayenne (SCAC), avec le soutien actif de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), actionnaire majoritaire d’Alyse Guyane.

L’aéroport de Cayenne a accueilli 540 000 passagers l’année dernière pour une capacité actuelle de 600 000.