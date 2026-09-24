Cela fait longtemps que Boeing l’attend, cette signature. L’avionneur a annoncé le 23 septembre que Turkish Airlines avait finalisé sa commande de 737 MAX. Signée en présence du président Recep Tayyip Erdogan, elle porte sur l’acquisition d’une centaine de 737-8, assortis d’options sur une cinquantaine d’appareils supplémentaires. Il s’agit de la plus importante commande de monocouloirs que la compagnie signe avec l’avionneur américain.

L’accord inclut des droits de conversion des 737-8 en 737-10, afin que Turkish Airlines soit en mesure d’augmenter rapidement les capacités sur les routes les plus demandées si besoin, aussi bien sur son marché intérieur que sur son réseau international.

Boeing indique que les négociations autour de cette commande avaient été initiées en 2025, mais cela fait bien plus longtemps que Turkish Airlines parlait d’importants achats auprès de Boeing – ainsi qu’auprès d’Airbus, acquisitions finalisées plus rapidement. Les négociations avaient traîné en longueur notamment en raison de désaccords autour des moteurs, jusqu’à ce qu’une intention d’achat soit révélée en septembre 2025.

Celle-ci portait également sur jusqu’à 75 787 – 50 en commande ferme (35 787-9 et quinze 787-10) et 25 options.