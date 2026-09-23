Heart Aerospace a revu ses projets. La société américaine a en effet redessiné son ES-30, modifiant son architecture de propulsion et augmentant sa charge utile, le faisant évoluer vers l’ES-36. Le nouvel avion régional hybride-électrique a été présenté le 23 septembre et sa présentation s’est accompagnée de la signature d’un premier contrat d’acquisition de cinquante appareils par JSX, et cinquante options.

Heart Aerospace explique que l’ES-36 se base sur l’ES-30, mais plusieurs éléments majeurs ont été modifiés. En premier lieu, le système de propulsion a été simplifié. La société a abandonné la configuration hybride indépendante à quatre moteurs de l’ES-30 au profit d’une architecture à deux systèmes hybrides en série, chacun alimentant un moteur électrique de 1,65 mégawatt. Les batteries embarquées se rechargent au sol et offrent une autonomie tout électrique de 200 km, plus les réserves.

En hybride, l’autonomie est portée à 1 200 km. Chaque groupe motopropulseur intègre un turbogénérateur de classe mégawatt, disponible dans le commerce et alimenté par sa propre turbine à gaz, qui produit de l’électricité en vol pour recharger les batteries et alimenter les moteurs électriques.

En parallèle, l’ES-36 offre une augmentation de 20 % de sa charge utile (soit 1 415 livres) et six sièges passagers de plus que son prédécesseur.

Ces nouvelles évolutions réduisent également son envergure de 11 pieds (3,35 m), à 95 pieds (28,9 m), ce qui lui permet d’être exploité plus efficacement en aéroport. Heart Aerospace estime que tout cela permet une meilleure utilisation des appareils sur les aéroports régionaux très fréquentés, et une réduction des coûts opérationnels et de maintenance.

« La conception de l’ES-36 est le résultat direct des enseignements tirés par Heart lors de la conception, de la construction, des essais et des vols de notre avion de démonstration X1 », explique Ben Stabler, directeur technique chez Heart, en rappelant que le démonstrateur a décollé pour la première fois au mois d’août, devenant le plus grand avion à batterie électrique et le premier prototype d’avion de ligne électrique jamais mis en vol. « Ces enseignements nous ont aidés à rendre l’avion de série plus performant en vol et plus rentable pour les exploitants. L’ES-36 transporte davantage de passagers et de charge utile, ce qui crée un plus grand potentiel de génération de revenus pour des exploitants tels que JSX, tout en visant des coûts d’exploitation inférieurs d’au moins 40 % à ceux des avions régionaux traditionnels. »

Un premier ES-36 de pré-production est en construction. L’objectif de Heart Aerospace est de le faire voler au second semestre 2028 et de le mettre en service en 2031.