Après avoir converti son usine d’assemblage A380 à Toulouse en usine d’assemblage A321neo, Airbus opère la même conversion à Broughton. L’avionneur a lancé les travaux de transformation de son ancienne usine de production d’ailes d’A380 pour en faire une chaîne de production dédiée à la famille A320neo, en particulier l’A321neo. Ils devraient être achevés d’ici la fin de l’année : la production de la première aile est en effet déjà en cours et tous les gabarits devraient être opérationnels d’ici fin décembre.

L’usine pourra abriter six postes de production d’ailes, une ligne d’équipement et un atelier de peinture. Airbus précise qu’il a conçu l’aménagement de cette nouvelle unité de production de pointe avec ses collaborateurs du site, afin qu’ils puissent apporter leur contribution en matière d’ergonomie et d’intégration technologique.

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, cette installation viendra soutenir la montée en cadence de la production pour le programme A320neo – qui vise un rythme de production de 75 appareils par mois à partir de la fin 2027. Elle se focalisera sur le modèle A321neo, puisqu’il représente 75 % du carnet de commandes.

Airbus souligne que cet investissement s’inscrit dans un cadre plus vaste de renforcement de ses activités au Royaume-Uni, qui inclut également un investissement de plusieurs millions de livres dans le site d’Airbus à Belfast pour étendre la capacité de production d’ailes et les capacités en matière de composites avancés (qui soutiendront également la montée en cadence du programme A220).