Safran, au travers de sa filiale Safran Corporate Ventures, a acquis une participation minoritaire dans le capital d’Akira, au travers de la levée de fonds lancée par la société française. Le groupe souhaite ainsi soutenir le plan de croissance de l’entreprise et consolider son partenariat industriel.

Fondée en 2003, Akira est spécialisée dans la conception, le prototypage, et les essais de groupes propulsifs haute performance et de machines tournantes. Déjà partenaire de Safran, elle participe au développement de RISE et à des projets R&T dans le domaine de l’hybridation et de la combustion hydrogène. Elle est également impliquée dans la conception et la fabrication de bancs d’essais.

Avec cette levée de fonds, Akira va pouvoir accélérer son développement et son évolution vers de la production en petite et moyenne série, en renforçant ses moyens de production et d’essais, en visant la certification qualité EN9100 et en développant ses marchés, notamment dans les applications de défense.

« Akira est un partenaire ayant de fortes compétences, notamment en conception, prototypage et développement agile, indispensables pour accélérer le développement de technologies nécessaires à l’aviation de demain et pour répondre aux besoins croissants du secteur de la défense », affirme Florent Illat, directeur général de Safran Corporate Ventures.