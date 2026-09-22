Dassault Aviation annonce avoir testé en vol sur Rafale deux nouveaux algorithmes souverains d’Intelligence Artificielle. Le premier a été développé par les ingénieurs de l’avionneur. Le second a été développé en collaboration avec Thales et son accélérateur d’IA cortAIx.

Selon Dassault Aviation, le développement de ces nouvelles fonctions s’inscrit dans une démarche globale visant à intégrer dans le cockpit une IA maîtrisée et supervisée au service de l’équipage humain.

Ces IA « ont atteint un niveau de maturité qui les rend éligibles aux prochaines évolutions du Rafale » a précisé l’avionneur de Saint-Cloud, sans indiquer quelles étaient les fonctions concernées.

Les futures évolutions du Ralale, et en particulier le standard F5, doivent introduire des fonctions IA pour épauler les équipages et réduire leur charge de travail.

« La mise en vol de ces fonctions démontre à nouveau les compétences de Dassault Aviation en matière d’intégration d’IA dans les systèmes de combat » a expliqué l’avionneur.

Dassault Aviation s’était rapproché de cortAIx à la fin de l’année dernière pour le développement de solutions d’IA souveraines. Ces fonctions comprenaient notamment l’observation, l’analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l’action lors des opérations militaires, pour des aéronefs habités ou non.