La compagnie britannique Titan Airways a repris la navette dédiée aux personnels d’Airbus qui relie régulièrement Toulouse et Hambourg-Finkenwerder, les deux plus importants sites de l’avionneur.

Titan succède ainsi depuis la rentrée à la compagnie low-cost espagnole Volotea présente sur cette liaison spéciale depuis 2019.

Ce service est assuré avec jusqu’à 3 rotations quotidiennes pour le déplacement des employés d’Airbus. Les vols sont ainsi opérés en A320 configuré à 180 sièges.

Cette navette fait partie intégrante du réseau de transport interne d’Airbus et fait l’objet d’appels d’offres périodiques. L’avionneur européen externalise ces vols car il ne détient pas de certificat de transporteur aérien (CTA) pour le transport de passagers.

La plateforme de Finkenwerder est quant à elle intégralement dédiée aux opérations d’Airbus.

La compagnie charter britannique avait déjà assuré cette navette de manière temporaire lors de la faillite de Germania en 2019, garantissant ainsi la continuité de la ligne.