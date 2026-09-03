AirAsia Group prévoit de lever jusqu’à 1 milliard de dollars sur les marchés internationaux pour refinancer ses emprunts existants et renforcer son bilan.

La maison mère des compagnies low-cost AirAsia a précisé que l’opération doit être complétée par jusqu’à 700 millions de ringgits (173 millions de dollars) de facilités de crédits domestiques. Le groupe malaisien a précisé que les fonds seraient principalement affectés au remplacement de financements contractés durant la pandémie de Covid-19, caractérisés par des coûts élevés, et non au financement de pertes d’exploitation.

AirAsia vise une consolidation de plusieurs lignes de crédit en une structure de dette plus simple, assortie d’échéances plus longues et de charges d’intérêts réduites. La finalisation des opérations est attendue au quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions de marché et des approbations nécessaires.

Ce besoin de refinancement intervient après une précédente levée de 300 millions de dollars en mars, utilisée pour réaménager certaines échéances. Au 30 juin, AirAsia affichait 953,67 millions de ringgits de trésorerie, 3,13 milliards de ringgits d’emprunts et 13,3 milliards de ringgits de passifs locatifs.

AirAsia a été particulièrement impactée par la crise au Moyen-Orient et ses répercussions sur sa facture carburant au deuxième trimestre. Le groupe a répondu par des hausses tarifaires, des surcharges carburant, une réduction de capacité et une accélération du retrait de ses monocouloirs Airbus les plus anciens.

AirAsia Group prévoit ainsi une capacité au troisième trimestre 2026 inférieure de 20% à 25% à celle du troisième trimestre 2025. Le groupe malaisien prévoit également de restituer 25 appareils à leurs bailleurs d’ici la fin de l’année et d’ajuster progressivement son programme de vols au quatrième trimestre en fonction de la demande et de l’évolution des prix du carburant.

Pour rappel, AirAsia Group a commandé 150 Airbus A220-300 en mai dernier, des appareils livrables à partir de 2028.