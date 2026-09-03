American Airlines a mis en service son premier Boeing 777-300ER réaménagé le 2 septembre. L’appareil a réalisé le vol entre New York (JFK) et Buenos Aires, avec 114 sièges premium, plus que tout autre appareil d’une compagnie aérienne américaine selon elle.

Elle explique en effet que le 777-300ER reconfiguré compte 70 suites de classe affaires et 44 sièges de premium economy, auxquels s’ajoutent trente sièges de classe économique avec un espace accru (main cabin extra). En revanche, il a perdu sa première classe. A partir du 19 novembre, celle-ci ne sera plus disponible sur la flotte de 777-300ER, et elle disparaîtra également de l’offre de vols transcontinentaux à partir du 28 mars avec le déploiement des Airbus A321XLR.

American Airlines prévoit de reconfigurer ses vingt 777-300ER, en reprenant les caractéristiques de la cabine des 787-9 reconfigurés depuis 2025 et des A321XLR. Ainsi, les suites de classe affaires seront équipées d’une porte pour plus d’intimité et de davantage de rangements. Chaque fauteuils pourra aussi être configuré dans une position chaise longue. En plus d’améliorations apportées en termes de service, les passagers pourront bénéficier d’une trousse de confort premium et d’une literie haut de gamme (avec surmatelas et oreiller rafraîchissant).

En premium economy, le confort et le sentiment d’intimité ont eux aussi été améliorés, et les passagers auront à leur disposition un système de recharge sans fil mais aussi une prise et des ports USB. Dans tout l’appareil, ils pourront se connecter via un réseau Wi-Fi.

Les vingt 777-300ER d’American Airlines sont en service sur les routes les plus populaires de la compagnie, notamment vers Londres, Sydney, Tokyo, Sao Paulo et Buenos Aires).