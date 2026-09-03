FLY91 a gratifié ATR d’un contrat historique. La compagnie indienne a signé une commande ferme pour quarante ATR 72-600, d’une valeur d’environ un milliard de dollars. L’avionneur franco-italien précise que les livraisons devraient intervenir sur la période 2027 – 2032.

Il s’agit de la plus importante commande ferme remportée par ATR depuis près de dix ans et la plus importante jamais passée par une compagnie aérienne régionale. ATR souligne qu’elle porte à 54 le nombre d’appareils commandés en 2026, soit davantage que sur l’ensemble de l’année 2025.

Cet accord va soutenir FLY91 dans son objectif d’atteindre une flotte de soixante appareils dans cinq ans (elle en exploite six aujourd’hui). Ce développement s’inscrit dans le cadre de la croissance du transport aérien indien et du programme gouvernemental UDAN 2.0 qui vise à renforcer la connectivité régionale pour désenclaver les régions reculées et mieux relier les villes petites et moyennes aux pôles économiques du pays.

« FLY91 est née d’une conviction simple : l’Inde a besoin d’un réseau régional dédié, capable de relier directement et efficacement les villes émergentes. Depuis notre création, nous avons développé notre activité de manière progressive et constante. Cette commande de 40 appareils constitue désormais le catalyseur de notre prochaine phase de croissance. Grâce à ses performances économiques, l’ATR 72-600 est parfaitement adapté à notre réseau, et le renforcement de notre partenariat avec ATR jouera un rôle clé dans la transformation du transport aérien régional en Inde », commente Manoj Chacko, fondateur et directeur général de FLY91.

Fondée en 2023 et opérationnelle depuis mars 2024, la compagnie FLY91 relie aujourd’hui 12 destinations secondaires et tertiaires en Inde. La compagnie régionale est basée à l’aéroport Manohar de Goa (GOX). Pour rappel, sa dénomination se rapporte à l’indicatif téléphonique international de l’Inde, à savoir +91.