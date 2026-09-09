Le groupe Dubreuil a annoncé le 9 septembre la nomination de Laurent Perrier comme directeur général de Groupe Dubreuil Aéro Services. Il prendra ses fonctions le 16 septembre, succédant à Grégory Jamet qui occupe le poste depuis septembre 2025.

Ancien directeur général d’Air France-KLM pour l’Espagne et le Portugal, Laurent Perrier gérera les fonctions support commerciales et de pilotage de la recette (programme, pricing et revenue management) au service du pôle aérien, en coordination avec les équipes d’Air Caraïbes et de French Bee. Il s’attachera à faire progresser ces activités au sein des compagnies et à renforcer les synergies entre elles.

« Je suis très heureux de rejoindre les équipes d’Air Caraïbes et de French bee pour contribuer pleinement à leur dynamique commerciale. Ces deux compagnies ont de nombreux atouts et reposent sur des modèles solides et innovants », commente Laurent Perrier.

Titulaire d’un double master en management du transport aérien de l’ENAC et en management stratégique de la Toulouse Business School, il apporte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur du transport aérien, ayant occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de Transavia, puis Hop!, puis Air France-KLM (notamment directeur commercial France d’Air France).