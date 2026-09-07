La Compagnie va s’implanter dans un nouvel aéroport, celui de Düsseldorf. Elle a annoncé le 7 septembre qu’elle débuterait ses opérations dans l’aéroport allemand vers New York (Newark) au printemps 2027, devenant le seul opérateur sur cette ligne. La rotation sera assurée jusqu’à cinq fois par semaine durant l’été.

Düsseldorf devient la quatrième destination reliée à Newark par La Compagnie, après Paris (Orly), Nice (qui sera pour la première fois maintenue cet hiver) et Milan.

Elle indique répondre ainsi à « une demande clairement identifiée », la Rhénanie-du-Nord-Westphalie étant un pôle économique relié au monde entier, avec notamment des liens étroits avec les Etats-Unis (environ 1 700 sociétés américaines y sont implantées et les Etats-Unis sont le premier marché d’exportation de la région). Les professionnels des secteurs de la mode, des télécommunications, des sciences de la vie, des services professionnels et de la fabrication de technologie de pointe devraient notamment être particulièrement intéressés par cette nouvelle offre.

« Düsseldorf représente une nouvelle étape naturelle dans le développement de La Compagnie. Au cœur de l’une des régions économiques les plus dynamiques d’Europe, qui accueille de nombreuses entreprises internationales et entretient des liens historiques étroits avec les États-Unis, la Rhénanie-du-NordWestphalie se prête parfaitement à notre modèle unique 100 % classe Affaires », estime Christian Vernet, président-directeur général de La Compagnie.

La liaison sera assurée en Airbus A321LR et son lancement coïncidera avec l’arrivée d’un troisième exemplaire de l’appareil dans la flotte en 2027. Un quatrième appareil est prévu par la suite, en 2028.