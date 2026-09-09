Longtemps considéré comme le fleuron de la flotte de Swiss, l’Airbus A340-300 devrait finir au musée. La compagnie et le Musée suisse des Transports souhaitent en effet que le dernier exemplaire de l’appareil dans la flotte, et son tout dernier quadriréacteur, soit exposé à Lucerne à l’issue de sa carrière opérationnelle.

Swiss prévoit de faire don de l’appareil au musée et espère le voir exposé à partir du début de l’année 2028. Il devrait être installé dans la cour extérieure de l’installation, aux côtés de la Convair 990 Coronado de Swissair.

« Il s’agit maintenant, avec de nombreux partenaires, de rendre possible le parcours exceptionnel qui l’y conduira », annonce Jens Fehlinger, le CEO de Swiss. « L’A340-300 s’intègre parfaitement dans l’espace extérieur prévu à cet effet devant la halle de l’Aéronautique et de l’Espace. Acheminer un avion de cette dimension jusqu’à Lucerne constitue toutefois une tâche aussi ambitieuse que complexe », confirme Martin Ettlinger, directeur du Musée suisse des Transports.

Les deux partenaires décrivent en effet ce don à venir comme un « véritable défi logistique et technique », qui va nécessiter des études de faisabilité détaillées, des transports spéciaux, des adaptations de construction et une coordination avec les autorités. Par ailleurs, les coûts liés au transfert, aux travaux de construction et à la mise en scène de l’intérieur de l’appareil sont à la charge du musée et devraient atteindre plusieurs millions de francs suisses (moins de 10 millions). Un dossier de financement doit être finalisé d’ici la fin de l’année.

« Il n’est donc pas encore décidé si l’A340 pourra effectivement entreprendre son dernier voyage vers Lucerne. La décision définitive ne sera prise qu’une fois le transport, les autorisations et le financement garantis », indiquent les partenaires.