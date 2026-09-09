Le processus de privatisation de SATA Internacional – Azores Airlines suit son cours. La maison-mère de la compagnie, SATA Holding, a annoncé avoir reçu des expressions d’intérêt de la part de huit parties, en vue de vendre une participation d’au moins 75 % de son capital. Elle va étudier les dossiers qui lui ont été fournis pour vérifier leur adéquation avec le cahier des charges du projet, et attend des offres non contraignantes d’ici le 21 septembre.

Le groupe rappelle que ce processus de privatisation s’inscrit dans le cadre d’un plan de restructuration approuvé par la Commission européenne en 2022, qui autorisait des mesures d’aide d’État d’un montant supérieur à 450 millions d’euros, sous réserve (notamment) de la cession par le groupe (public) SATA de la majorité du capital d’Azores Airlines. Le cahier des charges prévoit donc la cession d’au moins 75 % du capital, mais aussi une conclusion du processus avant la fin de 2026, le maintien de l’emploi et des accords sociaux, une période d’indisponibilité des actions et le non-transfert de sa dette à l’acquéreur.

Une offre présentée par un consortium d’investisseurs portugais, Atlantic Connect Group, avait été rejetée au début de l’année car elle présentait trop de risques.

Azores Airlines exploite une flotte composée de neuf appareils de la famille Airbus A320 (deux A320, deux A320neo, deux A321neo et trois A321LR). Elle est chargée de relier l’archipel açorien au Portugal, à l’Europe et à l’Amérique du Nord, principalement au départ de sa base de Ponta Delgada – SATA Air Açores, du même groupe, assure la connectivité inter-îles). Son réseau compte une vingtaine de destinations et elle a transporté 1,6 million de passagers en 2025.