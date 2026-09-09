La Direction Générale de l’Armement (DGA) vient d’annoncer qu’elle avait livré les deux premiers Falcon 2000 LXS Albatros à la Marine nationale les 27 et 31 juillet dans le cadre du programme d’Avions de Surveillance et d’Intervention Maritime (AVSIMAR). Ces deux nouveaux avions de patrouille maritime ont été attribués à la Flottille 24F basée à Lann-Bihoué (Morbihan).

L’Albatros sera principalement employé pour des missions de surveillance et de protection, mais aussi de soutien aux populations en cas de catastrophe naturelle. Il est développé sur la base de l’avion d’affaires Falcon 2000 LXS de Dassault Aviation et est équipé des capteurs nécessaires aux missions de surveillance et d’intervention maritime, à l’instar d’un radar multifonction sous fuselage à antenne active (AESA) opérant en bande X (SearchMaster de Thales) et d’une boule optronique Euroflir 410 de Safran.

Il dispose également de grands hublots d’observation, d’un dispositif de largage de chaînes SAR (Search & Rescue) et de systèmes de communication dédiés.

Le Falcon 2000 LXS Albatros affiche un rayon d’action de 7 400 km, soit 10 à 30% supérieur à celui des avions de surveillance maritime qu’il va remplacer.

Le programme AVSIMAR prévoit depuis le départ l’acquisition d’un total de douze exemplaires pour succéder aux 8 Falcon 50M Surmar et aux 5 Falcon 200 Gardian de l’aéronautique navale, avec 7 premiers exemplaires commandés en décembre 2020 et les cinq suivants contractualisés par la DGA en septembre 2025. Certains exemplaires seront donc basés dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française).

La DGA a précisé que la livraison d’un troisième Albatros était prévue fin 2026. Les livraisons suivantes se poursuivront à raison de deux avions par an jusqu’en 2031.

Le développement du Falcon 2000 LXS Albatros a été réalisé par Dassault Aviation en coopération avec Naval Group, Safran et Thales.