American Airlines va lancer le 14 septembre son programme OneCabin, destiné à améliorer l’état, la propreté et la fonctionnalité des cabines. Plus de 60 techniciens de maintenance supplémentaires seront affectés à des équipes dédiées dans six grands hubs de la compagnie afin d’accélérer les réparations d’équipements passagers.

Les équipes OneCabin seront basées à Charlotte (CLT), Dallas/Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), Philadelphie (PHL) et Phoenix (PHX).

L’objectif annoncé est de réduire le délai de traitement des défauts cabine, un domaine distinct de la navigabilité mais déterminant pour la perception du produit et la satisfaction client.

Les compagnies aériennes peuvent généralement maintenir en service un appareil présentant un défaut de cabine sans incidence sur la sécurité si ce défaut est évalué, consigné et différé conformément à sa liste d’équipements minimaux (MEL) approuvée par la FAA ou à d’autres dispositions applicables en matière de gestion de la maintenance.