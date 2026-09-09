Kepplair Evolution a finalisé une nouvelle levée de fonds pour un montant de 6 millions d’euros. La société souligne qu’elle a ainsi pu mobiliser 17,5 millions d’euros de financements depuis 2024, dont 12,5 millions de fonds privés et 5 millions de subventions publiques (Etat et Région Occitanie). Ce tour a par ailleurs réuni plusieurs investisseurs du réseau Aerospace Angels, le premier réseau français de Business Angels spécialisé dans l’aéronautique et le spatial.

Kepplair Evolution voit dans tout ceci une marque de confiance en la crédibilité et la faisabilité de son projet, qui consiste à proposer une solution de conversion des ATR 72 en bombardiers d’eau.

Ces fonds vont permettre d’accélérer le développement technique du programme, la certification de l’appareil auprès de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), les essais sur prototype et la préparation de l’industrialisation du Kepplair 72. La mise en service est toujours prévue en 2027.