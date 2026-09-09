La compagnie égyptienne Air Cairo, filiale d’Egyptair, a signé une commande ferme auprès d’Airbus portant sur 15 A320neo lors du salon aéronautique international d’El Alamein le 8 septembre.

Cette commande constitue la première acquisition directe d’appareils Airbus par Air Cairo. Le calendrier des livraisons n’a pas été précisé.

La compagnie exploite déjà 19 A320neo en leasing, des appareils motorisés par des LEAP-1A de CFM International.

Air Cairo prévoit d’utiliser ces monocouloirs de nouvelle génération pour développer ses opérations sur les marchés intérieur, régional et international.

« Nous sommes ravis que cette première acquisition directe par Air Cairo confirme la confiance de la compagnie envers l’A320neo pour soutenir sa prochaine phase de croissance », a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d’Airbus Commercial Aircraft. « L’A320neo offre à Air Cairo l’efficacité et la flexibilité requises pour développer son réseau » a-t-il ajouté.

Air Cairo opère aujourd’hui avec une flotte de près d’une quarantaine d’appareils affichant une moyenne d’âge de seulement 5,5 ans, très majoritairement des monocouloirs Airbus (31) mais aussi avec 6 ATR 72-600. Elle dessert 90 destinations en Égypte, en Europe et au Moyen-Orient.

La compagnie égyptienne affiche une croissance particulièrement rapide puisqu’elle n’opérait qu’avec une flotte de 7 appareils il y a cinq ans. Air Cairo prévoit de porter sa flotte à plus de 130 appareils d’ici 2034.