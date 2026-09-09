Deutsche Aircraft annonce qu’il a accompli des essais majeurs lui permettant de valider le nouveau système de train d’atterrissage qui équipera le D328eco. L’avionneur a en effet réussi les essais de roulage à basse et à haute vitesse, et initié les essais en vol. Cinq vols ont ainsi été réalisés avec le système, installé sur un ancien D328 utilisé comme banc d’essai.Plus de quinze heures de tests (en vol et au sol) ont été cumulées depuis le 5 août.

« La réussite de la campagne d’essais au sol et de roulage, ainsi que les premiers vols de notre banc d’essai de train d’atterrissage, constituent une avancée majeure », estime Nico Neumann, PDG de Deutsche Aircraft. « Ces résultats valident solidement le système de train d’atterrissage et nous permettent de passer à la phase suivante des essais en vol tout en poursuivant le processus de certification. »

Deutsche Aircraft explique qu’il a changé de fournisseur de trains d’atterrissage et qu’il s’est assuré l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le système, éliminant ainsi les « contraintes historiques d’approvisionnement en trains d’atterrissage ». Cela doit le doter d’une plus grande réactivité lors des mises à niveau du système et lui permettre de mieux gérer le produit à long terme, évitant des pénuries de pièces de rechange et réduisant la complexité de la gestion du cycle de vie.

L’avionneur allemand annonce que ses prochaines activités de certification sur le système de train d’atterrissage consisteront en la validation du freinage et de la distance d’arrêt et en l’évaluation de la manœuvrabilité et de la maniabilité au sol. Des tests par vent de travers et sur piste non revêtue sont également programmés, ains que des essais de charges élevées et essais structurels.