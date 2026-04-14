C’est une idée à empêcher les régulateurs antitrust de dormir. Selon les informations de Bloomberg et Reuters, Scott Kirby, le directeur général de United Airlines, aurait évoqué la possibilité d’une fusion entre sa compagnie et American Airlines, lors d’une réunion avec le président des Etats-Unis en février, pour renforcer leur position sur les marchés internationaux.

Un tel rapprochement entre deux des quatre majors américaines (et des plus grandes compagnies aériennes du monde) risquerait de susciter l’opposition des personnels et des syndicats des deux compagnies en interne. Il serait surtout difficile à faire admettre aux autorités anti-trust, étant donné la destruction de concurrence qu’il entraînerait.

Cette idée a été évoquée alors qu’American Airlines est plus en difficulté que ses rivales United et Delta, en raison de sa dette. Elle pourrait être davantage fragilisée par un potentiel choc pétrolier.

La dernière grande vague de concentration du ciel américain a eu lieu après la crise financière de 2008, avec les fusions de Delta et Northwest, United et Continental, puis American et US Airways au début des années 2010.