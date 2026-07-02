Selon les informations du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, Lufthansa pourrait encore réduire sa flotte de monocouloirs. Dans une intervention auprès des collaborateurs du groupe, Carsten Spohr aurait en effet partagé le constat que trop de lignes moyen-courrier enregistraient encore des pertes. Le réseau devrait donc se rétracter et jusqu’à quinze appareils pourraient être retirés du service d’ici un an. En revanche, le groupe réfléchit également à une nouvelle commande de gros-porteurs.

La réduction de la flotte sur le réseau moyen-courrier a déjà commencé, Lufthansa opérant cet été 25 appareils de moins qu’initialement prévu. Cette réduction est en partie due à la fermeture de la filiale Lufthansa CityLine en avril et le retrait du service de ses CRJ900. Le groupe espère qu’une augmentation de la productivité permettra de moins grignoter les bénéfices enregistrés sur les liaisons rentables. Dans le cas contraire, il pourrait être contraint de transférer la majorité de ses liaisons moyen-courrier à des filiales à la structure moins lourde.

En parallèle, Carsten Spohr, le PDG du groupe, a annoncé que Lufthansa passerait une nouvelle commande de long-courriers en 2027. Il étudie le Boeing 777-9 et l’Airbus A350-1000, deux modèles pour lesquels il détient déjà des commandes (pour vingt et quinze exemplaires respectivement).