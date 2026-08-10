Avi8 Air Capital ne travaille pas uniquement sur la relance de la marque PanAm aux Etats-Unis. Le groupe a annoncé le lancement d’une compagnie en Asie du Sud-Est, Avi8 Airways, qui siègera au Cambodge et aura des bases opérationnelles à Phnom Penh (au nouvel aéroport Techo, inauguré fin 2025) et à Ho Chi Minh Ville (aéroport Tan Son Nhat). Elle vise le mois de mai 2027 pour le lancement de ses opérations

Avi8 Airways offrira divers services : ACMI, charter, cargo et vols réguliers, dans toute l’Asie du Sud-Est.

Elle prévoit déjà d’exploiter l’Airbus A321 converti en cargo, souhaitant s’appuyer sur les infrastructures déployées pour entretenir l’immense flotte A320 en Asie pour faciliter son propre développement (formation des équipages, maintenance, disponibilité des pièces détachées).

Toujours en ce qui concerne son volet cargo, elle explique que sa base de Phnom Penh se situera au cœur de la région à la plus forte croissance du monde et que l’appareil lui permettra d’avoir accès à la Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, à l’Indonésie, la Malaisie, Hong Kong, Guangzhou, Taiwan, ou encore la Corée du Sud. Elle pourra ainsi se positionner sur le transport des produits issus du commerce électronique, les semi-conducteurs, les denrées périssables, etc., alors que la capacité fret de la région n’est pas encore suffisante.