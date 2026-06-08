Turkish Airlines a annoncé que son offre de prise de participation minoritaire au capital d’Air Europa avait été approuvée par l’Etat espagnol. Ayant déjà été acceptée par la société avant cela, la transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, bien qu’autres procédures soient toujours en cours.

L’offre ferme présentée par Turkish Airlines consistait en un investissement de 300 millions d’euros dans la compagnie espagnole, qui devrait lui conférer une participation se situant entre 25 % et 27 %.

Grâce à ce partenariat stratégique, la compagnie turque compte attirer de nouveaux touristes en Turquie mais aussi ouvrir de nouveaux marchés en Amérique latine.