Airbus Helicopters a décidé de marquer les esprits, juste avant l’ouverture du salon ILA de Berlin qui ouvrira ses portes du 10 au 14 juin. L’hélicoptériste européen vient en effet de dévoiler le U145, une version sans pilote de son hélicoptère biturbine à succès H145 qui sera proposée commercialement et qui sera disponible au début de la prochaine décennie.

Le U145 vient ainsi compléter l’offre d’hélicoptères et de systèmes aériens sans pilote (UAS) d’Airbus Helicopters, après le drone multimission VSR700 qui dérive de l’hélicoptère Cabri G2 de Guimbal. L’hélicoptériste positionne cette version dronisée du H145 comme une solution polyvalente pour les applications civiles et militaires, principalement le transport de fret à grande échelle.

Selon Airbus Helicopters, sa conception modulaire permet d’étendre ses applications à la gestion des catastrophes, la lutte contre les incendies, la reconnaissance armée, la surveillance, le rôle de drone porteur pour les frappes aériennes (domaine dans lequel Airbus collabore avec MBDA), ainsi que la possibilité d’une utilisation conjointe avec ou sans pilote.

« Avec le U145, nous proposons à nos clients une version autonome et sans pilote de notre hélicoptère H145, combinant la cellule, la puissance et la charge utile éprouvées du H145 avec l’autonomie d’un UAS », a annoncé Matthieu Louvot, le PDG d’Airbus Helicopters.

L’U145 disposera d’une sera doté masse maximale au décollage (MTOW) de 3 800 kg, la même que pour les dernières versions du H145 habité. Il sera également motorisé par deux turbines Arriel 2E de Safran Helicopter Engines. Il sera en revanche dépourvu de cockpit physique et intégrera d’importantes adaptations pour le transport de fret, telles qu’une porte avant intégrée comprenant une table de chargement repliable et un plancher cargo dédié. Airbus Helicopters ajoute qu’il sera bardé d’une suite de capteurs spécialisée et d’une intelligence artificielle lui conférant une autonomie complète.

Un vol inaugural avec un pilote de sécurité à bord est prévu dès la fin de l’année.

Pour rappel, le H145 est aujourd’hui principalement assemblé sur le site d’Airbus Helicopters à Donauwörth, en Allemagne. Plus de 1 800 hélicoptères de cette famille sont en service dans le monde, totalisant plus de 8,5 millions d’heures de vol. Cette flotte va encore être amenée à croître fortement dans les prochaines années, Airbus ayant vendu plus de 260 exemplaires des H145/H145M au cours des deux dernières années.

À noter que Airbus U.S. Space & Defense propose aussi le MQ-72C Lakota Connector au Corps des Marines des États-Unis (USMC), une version dronisée de l’UH-72B Lakota (également de la famille H145).