La compagnie cargo britannique European Cargo, basée à Bournemouth, s’est placée sous administration le 3 juin, mettant un coup d’arrêt à l’ensemble de ses opérations.

Trois associés de Teneo Financial Advisory Limited ont été nommés administrateurs judiciaires, chargés de gérer les affaires, les actifs et les biens de la compagnie.

European Cargo exploitait 6 Airbus A340‑600 (ex-Virgin Atlantic et Iberia) aménagés spécialement pour transporter du fret en cabine (39 modules spéciaux avec dispositifs contre le feu, système de détection de fumée). Elle assurait des liaisons long-courriers pour le secteur du e‑commerce depuis la Chine (Chongqing, Chengdu…).

Les vols du transporteur avaient cependant cessé le 19 mai dernier.

La volatilité du prix du kérosène a sans doute contribué fortement aux difficultés financières d’European Cargo ces derniers mois. Elle avait aussi doublé la taille de sa flotte en service l’année dernière.