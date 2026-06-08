Safran Aircraft Engines (SAE) et SIA Engineering Company (SIAEC), la division MRO du groupe Singapore Airlines, ont officialisé le 5 juin la création d’une joint-venture à Singapour dédiée à la maintenance, réparation et révision des moteurs LEAP de CFM International.

Détenue à 51% par SAE et à 49% par SIAEC, la coentreprise s’appuiera sur les capacités existantes des visites en « Quick Turn » opérées par SIAEC à Changi North, qui seront intégrées au nouveau dispositif industriel.

Cette JV permettra d’élargir les capacités de maintenance en atelier et d’offrir une gamme complète de services pour les LEAP-1A (famille Airbus A320neo) et LEAP-1B (famille Boeing 737 MAX), dont la base installée continue de croître rapidement à l’échelle mondiale, et notamment en Asie. L’investissement total prévu est annoncé à 118 millions de dollars (jusqu’à 60,2 millions de dollars pour SAE et jusqu’à 57,8 millions de dollars pour SIAEC, dont 13,7 millions de dollars en apports en nature).

Le lancement de cette coentreprise marque une nouvelle étape dans le développement de leur partenariat initié en 2019 dans les services de maintenance des moteurs LEAP.

SIAEC avait inauguré son nouveau centre de maintenance Aircraft Engine Services (AES) en 2022 dans le cadre de cet accord, avec une capacité initiale de 60 interventions QT par an, avec en plus des services d’assistance sur site et des capacités d’inspection boroscopique pour les deux variantes du LEAP. Un banc d’essai moteurs modernisé pour les LEAP-1A et LEAP-1B de SIAEC était aussi l’objet d’un accord avec le motoriste français pour une période de 10 ans.

Pour rappel, un autre acteur singapourien est aussi présent sur la maintenance des moteurs LEAP de CFM International. Il s’agit de ST Engineering.