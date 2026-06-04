Rolls-Royce se réjouit de constater que son Trent XWB-84 EP (Enhanced Performance) est encore plus efficace en opération qu’il ne l’avait anticipé. Le motoriste constate une réduction de la consommation de carburant de 1,8 %, au lieu du 1 % promis et certifié.

Cette constatation provient de l’analyse des données recueillies auprès des 34 premiers moteurs en service. Cette amélioration du Trent XWB est en effet entrée en service en mai 2025, est désormais opérationnelle auprès de trois transporteurs, dont Singapore Airlines, et frôle les 100 000 heures de vol au cours de sa première année de service.

Rolls-Royce explique qu’elle permet ainsi une économie de carburant annuelle d’environ 450 000 dollars par avion, tout en réduisant les émissions de CO2 associées. Il précise également que la version EP offre aussi une réduction du bruit de deux décibels par rapport au Trent XWB-84 standard.

Les deux versions du Trent XWB-84 restent produites actuellement.