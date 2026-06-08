Alors qu’elle se prépare à intégrer ses tout premiers Boeing 787 à sa flotte, China Airlines a présenté la nouvelle génération de sa classe premium economy qui les équipera. Construite autour du siège R4 de Recaro, la cabine entend maintenir l’esthétique orientale traditionnelle de la compagnie taïwanaise mais aussi véhiculer une impression de modernité.

La premium economy du 787 comptera 28 sièges, disposés en rangées de 2-3-2 fauteuils. Le revêtement choisi, baptisé « Mountain City Nightscape », permet de changer davantage l’atmosphère de la cabine en fonction de l’éclairage et s’accompagne de détails chromés métalliques et de textures de cuir, qui évoquent Jiufen à la tombée de la nuit mais aussi la technologie.

Les sièges disposent d’un appuie-tête réglable à six positions, d’un repose-pieds en cuir, d’une liseuse et d’une tablette avec le motif en bois de kaki caractéristique de la flotte de China Airlines, dotée d’un revêtement antidérapant et d’un dispositif pour maintenir les tablettes et smartphones personnels. Un système de divertissement est accessible grâce à des écrans haute définition 4K de 15,6 pouces et peut être contrôlé, par Bluetooth, depuis les appareils personnels des passagers. Ils peuvent aussi appairer leur casque personnel ou profiter d’un système de connexion par Wi-Fi gratuit.