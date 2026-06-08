A la suite du départ de Didier Kayat à la fin du mois de mars, le groupe Daher a annoncé la nomination de Michel Denis au poste de directeur général du groupe. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

Diplômé de l’École Centrale de Lyon et de l’ESSEC, Michel Denis a occupé plusieurs postes de direction générale dans des environnements industriels et de services. Il est depuis plus de douze ans à la tête du groupe Manitou. Là, il a dirigé une expansion importante de l’activité de cette société familiale, notamment à l’international, et a rétabli la profitabilité, avant de décider des investissements dans les capacités industrielles et d’accélérer dans la décarbonation de l’activité.

« Michel Denis apporte à Daher une expérience industrielle de premier niveau, tant du point de vue des transformations que du management des parties prenantes d’une entreprise familiale. Michel apporte aussi un regard neuf à notre comité exécutif », commente Thibault Scaramanga, président du conseil d’administration.

Il ajoute que Daher a décidé de mettre en place une direction exécutive renforcée, qui le verra collaborer étroitement avec Aymeric Daher, en tant que directeur général délégué. « Il formera avec Aymeric Daher, qui connaît parfaitement l’écosystème aéronautique, un tandem complémentaire et ambitieux au service du développement du groupe, aujourd’hui et demain », poursuit Thibault Scaramanga.