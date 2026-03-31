La métamorphose de l’ancienne compagnie Alitalia franchit une nouvelle étape. ITA Airways, qui vient de publier le premier bénéfice net de son histoire pour son exercice 2025, va maintenant rejoindre le programme Miles & More du groupe Lufthansa et quitter de fait l’alliance SkyTeam pour Star Alliance, sans doute la dernière avancée majeure pour ses passagers depuis son mariage avec le groupe allemand.

Le 1er avril, les voyageurs fréquents d’ITA Airways rejoignent ainsi un programme qui totalisera plus de 39 millions de membres à travers le monde avec l’apport des membres du programme Volare de la compagnie italienne.

Mais la compagnie porte-drapeau italienne va surtout intégrer la plus ancienne et la plus importante alliance mondiale, Star Alliance, avec ses 25 membres actuels, ses plus de 18 000 vols quotidiens et ses quelques 1150 aéroports desservis dans plus de 190 pays.

La compagnie italienne a pour sa part transporté 16,2 millions de passagers l’année dernière, avec plus de 123 000 vols et un coefficient de remplissage moyen de 83,4%, en hausse de plus de deux points.

Mieux, ITA Airways a réalisé le premier bénéfice net depuis sa création en 2021, en pleine pandémie, à 209 millions d’euros (+436 millions par rapport à 2024), avec un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont 2,8 milliards de recettes passagers …