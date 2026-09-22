Vertical Aerospace a annoncé la nomination de Fabrice Brégier comme président du conseil d’administration. Il a pris ses nouvelles fonctions le 21 septembre. Il remplace Ben Story, qui était président par intérim depuis la démission de Dómhnal Slattery en mai dernier et reste membre du conseil d’administration.

Fabrice Brégier apporte trois décennies d’expérience dans l’aviation commerciale, les hélicoptères, la défense et les technologies de pointe. Après avoir dirigé Matra BAe Dynamics et MBDA, il a intégré Airbus Helicopters puis Airbus, groupe au sein duquel il a notamment été directeur général d’Airbus Commercial Aircraft puis directeur des opérations du groupe Airbus et de président d’Airbus Commercial. Plus récemment, il a occupé le poste de président de Palantir Technologies France de 2018 à 2024.

Il est actuellement administrateur non exécutif de Safran, d’ENGIE, et président non exécutif de SCOR SE, fournisseur de solutions de réassurance et d’assurance.

Sa nomination intervient alors que Vertical Aerospace entre dans une nouvelle phase de développement, axée sur la certification et la commercialisation de son eVTOL, Valo. La société travaille également à élargir sa plateforme aux applications hybrides-électriques, autonomes et de défense.